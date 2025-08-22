Officiellt: Hampus Frisén blir ny vd för Djurgården

Djurgården Fotboll har rekryterat Hampus Frisén, 35, som ny vd.

Frisén tillträder i december 2025 och tar över efter Henrik Berggren.

– Att få förtroendet att bli vd för Djurgården Fotboll är en ära, säger Frisén till klubbens hemsida.



Henrik Berggren lämnar uppdraget som VD för Djurgården efter säsongen – det då han är klar för att bli generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Nu har klubben gjort klart med en ersättare.



Hampus Frisén,35, tar över jobbet. Han kommer närmast från det brittiska investeringsföretaget Sport Republic och har erfarenhet av både sportslig och kommersiell verksamhet.

– Att få förtroendet att bli vd för Djurgården Fotboll är en ära, säger Frisén till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med organisationen bygga vidare på den starka grund som redan finns och leda föreningen in i nästa utvecklingsfas.

Djurgårdens ordförande Erik Gozzi kommenterar:

– Med Hampus Frisén ombord får vi in strategisk kompetens och erfarenhet som Djurgården Fotboll kommer ha stor nytta av, säger han i ett pressmeddelande.