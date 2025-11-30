Officiellt: HBK skriver kontrakt med Johansson

Halmstads BK satsar vidare på sina egna talanger.

Klubben meddelar att mittfältaren Olle Johansson, 19, har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över 2027.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK fortsätter att lyfta fram unga spelare ur den egna verksamheten.

Under söndagen bekräftade klubben att 19-årige mittfältaren Olle Johansson har skrivit på ett A-lagskontrakt som gäller till och med 2027.

Johansson anslöt till HBK som 16-åring efter att ha tagit sina första steg i Laholms FK. Tre år senare belönas han nu med en permanent plats i klubbens A-lag.

– Det känns superbra att skriva på. Man har jobbat hårt länge, så det är skönt att nå en sådan här milstolpe, säger Johansson till klubbens hemsida.

Akademichefen Robert Nordström lyfter fram att Johansson är en i raden av unga spelare som tagit klivet upp.

– En fantastisk fjäder i hatten för både vår egen verksamhet och för våra klubbar i närområdet där spelarna kommer ifrån, säger han och syftar på att flera unga talanger flyttats upp till HBK:s A-lag under det senaste året.