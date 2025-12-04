Officiellt: Höglund ny assisterande i Västerås SK

Västerås SK har gjort klart med en ny assisterande tränare.

Anton Höglund tar nästa steg i tränarkarriären och kommer att arbeta nära nye huvudtränaren Alexander Rubin.



Foto: Bildbyrån



Västerås SK är tillbaka i allsvenskan till 2026. Nu presenterar klubben vem som blir assisterande tränare.



Inför säsongen 2025 fick Anton Höglund, 22, chansen att leda övergångsspelare i VSK:s seniorlag, efter att ha gjort starka insatser i akademin. Som övergångstränare har han haft särskilt fokus på utvecklingen av unga spelare som tar klivet från akademin till A-laget.

Nu står det klart att Höglund tar ytterligare ett steg i karriären och blir assisterande tränare för herrlaget under huvudtränaren Alexander Rubin kommande säsong.

Höglund anslöt till VSK:s akademi inför säsongen 2023. Under sin tid i akademin har han haft flera roller, bland annat som assisterande tränare i P16, huvudtränare i P16 och assisterande tränare i P17, innan han flyttades upp till seniorlaget.