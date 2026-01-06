Officiellt: Isherwood klar för Elfsborg

Thomas Isherwood fortsätter i allsvenskan.

Den tidigare AIK-mittbacken har skrivit på ett kontrakt med IF Elfsborg som sträcker sig till 2028.



Efter att ha lämnat AIK förra året är Thomas Isherwood klar för en ny klubb. Under tisdagen presenterade IF Elfsborg mittbacken som nyförvärv.

Isherwood har skrivit på ett flerårskontrakt som gäller till och med 2028.



– Det känns riktigt bra att allt är klart så jag kan lära känna laget och träffa grabbarna i truppen. Elfsborg är en klassisk förening med stark sportslig historik, säger Isherwood på klubbens hemsida.

Mittbacken lyfter också fram klubbens ambitioner som en avgörande faktor i valet av ny klubb.



– Ambitionerna de har i år och framöver är precis det jag vill vara en del av, och det triggade mig, säger Isherwood.

Klubbchefen Stefan Andreasson om övergången:

– Vi har haft ambitionen att förstärka vår backlinje inför säsongen 2026. När Thomas blev möjlig så har vi jobbat hårt för det och är nu glada att kunna presentera ytterligare en ”Ishi” som Elfsborgare.

Managern Oscar Hiljemark är också nöjd med tillskottet på mittbackspositionen:

– Vi är väldigt glada att välkomna Thomas och hans familj till Elfsborg och Borås. Dialogerna vi haft har varit väldigt bra och i Thomas får vi en spelare som kommer in med stor erfarenhet från både utlandet och Allsvenskan. Hans individuellt starka egenskaper i försvarsspelet kommer ge oss ytterligare konkurren