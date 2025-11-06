Officiellt: Isherwood lämnar AIK – ”Har varit en ära”

Thomas Isherwood blir inte kvar i AIK.

Mittbackens kontrakt löper ut i vinter och det blir ingen förlängning.

– Att bära den svartgula tröjan har varit en ära, säger han till klubben.

Foto: Bildbyrån



Thomas Isherwood har haft ett utgående kontrakt under hösten och nu står det klart att hans tid i AIK är över.



Klubben meddelar under torsdagen att mittbacken lämnar efter säsongen.

– Att bära den svartgula tröjan har varit både en ära och ett ansvar. Varje gång jag klivit in på planen har jag känt stoltheten av att representera AIK. Tack till supportrarna för ert stöd, säger Isherwood i ett uttalande.

Scout- och rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen lyfter Isherwoods professionalism både på och utanför planen:

– Thomas har varit en exemplarisk representant för klubben och en uppskattad lagkamrat. Vi önskar honom all lycka framöver, säger han.

Isherwood anslöt till AIK från tyska Darmstadt i augusti 2024 och spelade totalt 36 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan.