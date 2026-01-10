Officiellt: Jebara lämnar Elfsborg

Camil Jebara lämnar IF Elfsborg.

Anfallaren fortsätter karriären i Norge efter att ha skrivit på för Lilleström SK.

Camil Jebara värvades till IF Elfsborg från Landskrona BoIS sommaren 2023 och skrev då ett kontrakt som sträckte sig över säsongen 2027. Han har under sin tid i klubben varit utlånad vid två tillfällen.

Nu står det klart att Jebara lämnar Elfsborg permanent. På klubbens officiella hemsida meddelas att han är klar för norska Lilleström SK.

– Det känns bra att det nu är klart. Jag ser fram emot möjligheten som väntar för mig. Det har varit en väldigt lärorik period med två utlåningar och många erfarenheter, både på och utanför planen, säger Jebara.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson kommenterar övergången:

– Camil har varit en uppskattad person och spelare sedan han kom från Landskrona. Med tanke på konkurrensen hos oss har han varit utlånad, och tiden i Kalmar blev väldigt lyckad där han bidrog starkt till avancemanget. Efter övervägande har vi valt att tacka ja till Lilleströms erbjudande.

Lilleström SK uppger samtidigt att Jebara har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2029.



