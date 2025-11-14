Officiellt: Jimmy Rosengren är Malmös nya VD

Jimmy Rosengren är Malmö FF:s nya VD.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Jimmy Rosengren, 47, är Malmö FF:s nya VD. Just nu arbetar Rosengren som utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska gymnasieområde och väntas börja sin nya tjänst som VD i Malmö FF senast i februari.

– Jag är oerhört glad och stolt över att ha fått förtroendet att bli VD i Sveriges mest framgångsrika förening. Malmö FF ska vinna matcher och titlar samtidigt som man med stort socialt engagemang är en stark samhällskraft och det ser jag som en väldigt inspirerande utmaning, säger Jimmy Rosengren via klubbens hemsida.

Klubbens ordförande Anders Pålsson säger följande om klubbens nya VD.

– Jimmy Rosengren är en erfaren ledare som under lång tid har verkat i skolmiljö och är van vid att jobba med människor, vilket är viktigt i Malmö FF. Han är generalist men förstår fotboll och sport och har en stor kunskap om Malmö FF, inte minst sedan hans tid på ProCivitas och fortsätter:

– Jimmy har också en stark förmåga att kunna navigera bland många olika intressenter, vilket är en förutsättning för det här uppdraget. Han kommer in med en bra energi som passar föreningen mycket väl i det här skedet.