Officiellt: John Guidetti lämnar AIK

John Guidettis tid i AIK är över efter söndag.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Det har varit mycket blod, svett och tårar och det blev inte riktigt som jag hoppades.



Foto: Bildbyrån





John Guidetti kom till AIK 2022 som en prestigevärvning, men tiden i klubben har inte blivit som förväntat. Skador har satt stopp för Guidetti och nu bekräftar klubben det spelaren själv gått ut och sagt.



Det blir ingen fortsättning i Gnaget efter säsongen.



– Vi vill tacka John för den tid vi har haft tillsammans och för det arbete han har gjort tillsammans med resten av gruppen för att lyfta oss under de senaste åren, säger Fredrik Wisur Hansen, AIK Fotbolls Head of scouting and recruitment.



Under söndagens möte mot Halmstad gör han därmed sitt sista framträdande för den svartgula klubben.



Guidetti själv:



– Efter tre och ett halvt år är det dags för mig att lämna AIK. Det har varit mycket blod, svett och tårar och det blev inte riktigt som jag hoppades. Jag kommer dock främst minnas min tid i AIK med glädje. Det var fantastiskt att till slut få bära AIK-tröjan och jag har hela tiden känt ett enormt stort stöd av supportrarna, säger han till klubbens hemsida.







Den här säsongen står Guidetti noterad för två mål och två assist på 23 matcher i allsvenskan.

