Officiellt: Kalvenes lämnar AIK

AIK meddelar ett avsked.

Den assisterande tränaren Morten Kalvenes tackar för sig.

– Lycka till i framtiden, säger rekryteringschefen Miika Takkula på klubbens hemsida.

Morten Kalvenes anslöt till AIK inför säsongen 2025 som assisterande tränare till dåvarande huvudtränaren Mikkjal Thomassen.

Nu meddelar ”Gnaget” att Kalvenes lämnar – trots att kontraktet sträcker sig över 2026.

– Morten har varit en viktig del av vår tränarstab det senaste året och har lagt ner mycket arbete på att utveckla både laget och individernas prestationer. Vi uppskattar verkligen hans professionalism under tiden i klubben. Tack, Morten, och lycka till i framtiden, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula på klubbens hemsida.

Kalvenes har tidigare varit verksam i klubbar som Bodø/Glimt och Urawa Red Diamonds.