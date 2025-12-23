Officiellt: Lagerlund klar för Örgryte IS
Örgryte IS stärker försvarslinjen.
Sebastian Lagerlund, 23, ansluter från Utsiktens BK.
Han har skrivit på ett avtal som sträcker sig över tre år.
Försvararen Sebastian Lagerlund, 23, är klar för ÖIS.
Den senaste säsongen spelade han i Utsiktens BK och var en nyckelspelare under de senaste tre åren.
I årets Superettan startade han 26 matcher och noterades för tre mål från sin försvarsposition.
Lagerlund har tidigare spelat i BK Häcken, där han även stod för två framträdanden i allsvenskan. Hans moderklubb är Hönö IS.
Pontus Farnerud, sportchef i ÖIS, kommenterar värvningen:
– Vi har följt Sebastian under en längre tid och är väldigt trygga i att han passar väl in i ÖIS med vårt sätt att spela tillsammans med hans egenskaper och mentalitet. Det är ytterligare en pusselbit inför 2026 som ger oss mer kvalitet och konkurrens i truppen.
