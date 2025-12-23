Officiellt: Lagerlund klar för Örgryte IS

Örgryte IS stärker försvarslinjen.

Sebastian Lagerlund, 23, ansluter från Utsiktens BK.

Han har skrivit på ett avtal som sträcker sig över tre år.

Foto: Bildbyrån



Försvararen Sebastian Lagerlund, 23, är klar för ÖIS.



Den senaste säsongen spelade han i Utsiktens BK och var en nyckelspelare under de senaste tre åren.

I årets Superettan startade han 26 matcher och noterades för tre mål från sin försvarsposition.

Lagerlund har tidigare spelat i BK Häcken, där han även stod för två framträdanden i allsvenskan. Hans moderklubb är Hönö IS.

Pontus Farnerud, sportchef i ÖIS, kommenterar värvningen:



– Vi har följt Sebastian under en längre tid och är väldigt trygga i att han passar väl in i ÖIS med vårt sätt att spela tillsammans med hans egenskaper och mentalitet. Det är ytterligare en pusselbit inför 2026 som ger oss mer kvalitet och konkurrens i truppen.