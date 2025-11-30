Officiellt: Theo Stroud klar för BK Häcken

17-årige Theo Stroud lämnar IK Oddevold.

Han fortsätter sin fotbollskarriär i BK Häcken, där han inleder i akademin.

Foto: Bildbyrån



Stroud-familjen fortsätter göra avtryck i svensk fotboll. Storebror Elliot Stroud, 23, har utvecklats till en av allsvenskans främsta spelare och blev nyligen svensk mästare med Mjällby AIF.



Yngre brodern Adam Stroud, 20, lämnade IK Oddevold för IF Brommapojkarna i somras.

Nu är det dags för ännu en bror att ta steget upp i allsvenskan. Theo Stroud, 17, bekräftar via Instagram att han skrivit på för BK Häcken.

“Nytt kapitel, nya färger”, skriver talangen.

Theo Stroud har tidigare tillhört Oddevolds P19-trupp och förväntas fortsätta i motsvarande åldersgrupp i Häcken.