Uppgifter: Galatasaray intresserad av Arsenal-stjärnan

Galatasaray har tidigare försökt värva Rafael Leão.

Nu siktar den turkiskas storklubben in sig på Gabriel Martinelli från Arsenal.

Detta rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

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Gabriel Martinelli blandade och gav för Arsenal i fjol. Det blev elva matcher från start och ett mål framåt för brassen i Premier League.

Nu kan en flytt söderut bli aktuell. Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio har Galatasaray fått upp ögonen för Martinelli.

Den turkiska storklubben har budat på Rafael Leão, men fått kalla handen av Milan, enligt Di Marzio. Arsenal-yttern ses därmed som ett alternativ till den portugisiska stjärnan.

Tidigare i sommar försökte Arsenal värva Vinicius Junior, som sedan dess har skrivit på ett nytt kontrakt med Real Madrid. Det kan tala för att yttern stannar i norra London.

Gabriel Martinelli anslöt till Arsenal 2019 från den brasilianska fjärdedivisionen. 25-åringen har svarat för 62 mål på 278 matcher för den engelska storklubben.

Yttern är även noterad för 27 landskamper för Brasilien.