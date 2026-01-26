Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Mjällby AIF säkrar upp talang

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Mjällby AIF säkrar upp talangen Tarek Tlas.
Ett lärlingskontrakt är på plats Tlas som är född 2011.
– Tarek är ett bra exempel på hur kontinuerligt arbete ger effekt över tid, säger Herman Ottosson, Chef för utvecklingsmiljöer i Mjällby AIF.

Foto: Bildbyrån

Svenska mästarna Mjällby AIF meddelar denna måndag att man säkrat upp Tarek Tlas, som är född 2011.
Talangen har skrivit ett treårigt lärlingsavtal med klubben.

– Tarek är ett bra exempel på hur kontinuerligt arbete ger effekt över tid. När han fick chansen i P16 visade han att han var redo att ta nästa steg, säger Herman Ottosson, Chef för utvecklingsmiljöer i Mjällby AIF.

Tlas kom till Maif från Kallinge SK inför förra säsongen.

