Officiellt: Mjällby AIF säkrar upp talang

Mjällby AIF säkrar upp talangen Tarek Tlas.
Ett lärlingskontrakt är på plats Tlas som är född 2011.
– Tarek är ett bra exempel på hur kontinuerligt arbete ger effekt över tid, säger Herman Ottosson, Chef för utvecklingsmiljöer i Mjällby AIF.
Svenska mästarna Mjällby AIF meddelar denna måndag att man säkrat upp Tarek Tlas, som är född 2011.
Talangen har skrivit ett treårigt lärlingsavtal med klubben.
– Tarek är ett bra exempel på hur kontinuerligt arbete ger effekt över tid. När han fick chansen i P16 visade han att han var redo att ta nästa steg, säger Herman Ottosson, Chef för utvecklingsmiljöer i Mjällby AIF.
Tlas kom till Maif från Kallinge SK inför förra säsongen.
