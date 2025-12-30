Officiellt: Mjällby AIF värvar Nielsen

Ett nytt namn är klar för Mjällby AIF.

Den 21-årige högeryttern Max Nielsen från Hobro IK har skrivit på ett långt kontrakt med klubben.



Mjällby AIF har gjort klart med en ny offensiv förstärkning. Klubben bekräftar att Max Nielsen ansluter från Hobro IK.

Den danske högeryttern har skrivit på ett avtal som sträcker sig till och med säsongen 2030.

Mjällbys sportchef Hasse Larsson är nöjd med värvningen och menar att Nielsen är en spelare klubben följt under en längre tid.



– Vi välkomnar härmed ännu en dansk till MAIF. Max Nielsen är en spelare vi har haft på radarn hela hösten och scoutat noggrant. Hans styrkor är framför allt snabbhet, duellspelet och arbetskapacitet, vilket gör att han kommer passa bra in i MAIF. Välkommen till Lister, Max, säger Larsson

Nielsen har Vejle BK som moderklubb men flyttade 2023 till Hobro IK, som till vardags spelar i Division 1 – den danska motsvarigheten till Superettan.

Under sin tid i Hobro har han stått för två mål och fyra assist på 55 tävlingsmatcher.