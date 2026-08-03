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Foto: Bildbyrån

Okända dramat kring Lien – fick inte lämna 3Arena

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Casper Nordqvist
Reporter
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STOCKHOLM. Klockan 23 stängdes 3Arena och media slängdes ut.
Då hade Djurgårdens hattrickhjälte Kristian Lien fortfarande inte lämnat dopingkontrollen.

Foto: Bildbyrån

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Kristian Lien gjorde hattrick mot Västerås SK i 6-0-segern och ledde segersången med klacken efteråt.

Men därefter var det roliga för norrmannen slut som tillsammans med Max Larsson kallades till dopingkontroll.

Larsson var sista Dif-spelare att komma ut i den mixade zonen, detta strax före klockan 23 – närmare två timmar efter avslutad match. Vänsterbacken berättade att han för att kunna kissa i dopingkontrollen sänkte fyra Fanta på raken.

Kristian Lien däremot? Han kom aldrig ut i mixade zonen i katakomberna på 3Arena. I stället stängdes arenan ner och media slängdes ut.

I väntan på tremålsskytten i mörkret utanför arenan berättar Djurgårdens presschef Olle Arnell att Lien i jakten på kiss druckit sju flaskor vatten och läsk, men fortsatt inte lyckats få ut något.

Ett minst sagt antiklimax-firande för Djurgårdens succéanfallare som värvades in som August Priskes ersättare i vintras och som nu efter tre målen i kväll är uppe på elva fullträffar i årets debutsäsong i allsvenskan.

Fotnot: Lien lämnade till slut arenan före midnatt.

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