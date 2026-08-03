Sportchefens svar: ”Inte Ladefogeds sista match”

STOCKHOLM. Han ryktas förlorad för Västerås SK i en storaffär till Championship.

Men sportchef Billy Magnusson tror inte att danska succéanfallaren gjort sin sista match i VSK-tröjan.

– Det finns intresse men han är inte klar för någon klubb, säger Magnusson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

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Det var i dagarna som Sportbladet basunerade ut att Mikkel Ladefoged är nära en flytt till Lincoln City FC, nykomling i engelska andraligan.

Tidningen skrev i lördags att VSK och Championship-klubben sluförhandlar och att affären väntas landa på omkring 50 miljoner kronor – vilket då blir VSK:s dyraste försäljning någonsin.

Men efter 0-6 i baken under måndagskvällen mot Djurgården där Ladefoged byttes ut i paus tror sportchef Billy Magnusson inte att vi sett danske succénafallaren för sista gången den här säsongen i VSK-tröjan.

– Mikkel är VSK:are i morgon också och jag tror inte att han spelat sin sista match. Om han nu inte är skadad och är borta för det, annars är jag övertygad om att han är VSK:are i returen mot Djurgården nästa vecka också, säger Magnusson till FotbollDirekt.

Sportchefen syftar på det tränare Alexander Rubin sa till FD efteråt, att bytet i paus berodde på ”ett knä som klickade”.

”Du får fråga honom själv”

Men Magnusson är inte orolig över att den här eventuella skadan ska stå i vägen för en affär – om VSK och Ladefoged själva vill.

– Nej, det är jag inte, säger Magnusson som bemöter uppgifterna om Lincoln City.

– Jag kommenterar inte uppgifter på det sättet men det finns intresse, det är självklart för en spelare som gjort det så bra. Men han är inte klar för någon klubb.

Nyligen sa Matias Siltanen i Djurgården att han var besviken över den spruckna flytten till Toulouse, där Dif sa nej. Hur är Ladefogeds inställning till att lämna alternativt stanna i sommar?

– Du får fråga honom själv om det. Siltanen var ju väldigt tydlig men han var också väldigt bra i dag, så han har hanterat det på ett fint sätt.

Ladefoged försöker inte göra sig omöjlig för att få till en flytt alltså?

– Det är inget jag känner till, avslutar Magnusson med ett självsäkert leende.