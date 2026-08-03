IFK Värnamo vann ångestmötet – efter blixtvändning

Örebro SK hade ledningen.

På sju minuter tappade man allting.

IFK Värnamo vann bottenmötet i superettan.

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Örebro SK och IFK Värnamo ställdes mot varandra i superettans bottenstrid. Mötet var en ren sexpoängsmatch.

Det var hemmalaget ÖSK som började bäst. Redan efter två minuter satte nyförvärvet Ramus Wiedeheim-Paul 1–0, vilket också var mittfältarens första mål för sin nya klubb. Resultatet stod sig till paus och där och då hade hemmalaget tagit ett rejält kliv bort från de den absoluta botten av superettan.

Efter pausen började fallet. Det dröjde bara några minuter innan Axel Björnström satte kvitteringen efter att ÖSK-målvakten Jakub Ojrzynski släppt en retur.

Knappt fyra minuter senare tog IFK Värnamo ledningen. Ojrzynski stod återigen för ett tveksamt ingripande nära han boxade undan bollen till Viktor Claesson, som satte sitt andra mål sedan återkomsten.

I den 56:e minuten punkterade gästerna matchen när Kai Meriluto snodde bollen från ÖSK-backen Victor Sandberg och placerade in 3–1.

IFK Värnamo tog därmed sin första sedan omgång fyra. Resultatet innebär att smålänningarna endast har en poäng upp till just ÖSK på kvalplatsen. De svartvita har å sin sida fem poäng upp till säker mark.