Jeppe Okkels gjorde stor succé i Elfsborg innan han såldes till Utrecht.

Under sommaren vände dansken tillbaka till allsvenskan – för spel i ett annat lag.

– Jag har väl pratat med lite lag i Europa. I allsvenskan har jag bara pratat med Djurgården, säger Okkels till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Jeppe Okkels, 26, slog igenom stort i Elfsborg för ett par år sedan och således till nederländska Utrecht.

Sedan dess har den danske yttern avverkat spel i klubbar som Preston och Aberdeen – innan han under sommaren flyttade tillbaka till den svenska elitfotbollen.

Istället för en återkomst till Elfsborg blev det ett 3,5-års-kontrakt med Djurgården, där han gjorde debut två dagar efter presentationen.

– Det var kanske inte något jag hade förväntat mig. Det har gått snabbt som fan! Jag känner nog också att jag är lite trött i huvudet nu. Det har varit mycket… Nya människor man ska lära känna. Mycket information fotbollsmässigt, men också utanför planen, säger Okkels till Expressen.

Även om tiden efter Elfsborg inte direkt har varit någon succé för Okkels menar han att han har lärt sig en hel del.

– Men jag tror inte att jag har blivit en sämre fotbollsspelare. Jag tror att man lär sig någonting av att det är lite jobbigt ibland. Även om jag hade önskat att det skulle bli mer av en succé så känns det ändå som att jag fått med mig någonting bra i bagaget för att kunna köra framåt nu.

Innan dansken skrev på sitt kontrakt med Blåränderna vittnar han själv om att Djurgården inte var ensamma med att visa intresse.

– Jag pratade med Bosse redan i juni, tror jag. Kollade läget, för att se om det kunde bli något. Men vi fick vänta lite, och avvakta. Sedan blev det väl rätt seriöst från mitten av augusti kanske. Jag har väl pratat med lite lag i Europa. I allsvenskan har jag bara pratat med Djurgården, slår Okkels fast.



