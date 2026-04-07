Öppnar upp om Djurgården-sortin: ”Vad är det för nivå?”

Astrit Ajdarevic vann SM-guld med Djurgården 2019, men tvingades bort från klubben året därpå.

Nu öppnar han upp om sortin från Dif i Fotbolltransfers podcast Transferpodden.

– Jag är inte besviken på Djurgården som klubb, men jag önskar från Kim & Tolle att vi kunde satt oss ner och pratat som riktiga män, säger Ajdarevic om tränarduon Bergstrand och Lagerlöf.

Foto: Bildbyrån

Efter spelartappen i forne landslagsspelarna Andreas Isaksson och Jonas Olsson, fixstjärnan Kerim Mrabti och skyttekungen Aliou Badji efter 2018 års allsvenska behövde Djurgården ett nytt affischnamn inför 2019.

Dessutom var det nya tränare till säsongen efter Özcan Melkemichels exit. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf red in från Sirius och strax före cuppremiären serverade sportchef Bosse Andersson nya tränarduon just ett affischnamn.

Astrit Ajdarevic som 2018 blev ligamästare med AEK Aten hämtades in från den grekiska storklubben.

Playmakern följde upp ligaguldet med AEK genom att under debutåret i Djurgården bli allsvenska mästare.

Men sensommaren 2020, inte ens tio månader efter klubbens första SM-guld på 14 år, bröts kontraktet

Nu berättar den i dag 35-årige Ajdarevic om den känslosamma sortin från Djurgården som kom som en smärre chock.

– Från ingenstans ville de avsluta kontraktet. Bosse (sportchef Andersson) sa det till min agent som i sin tur sa det till mig, att ”Kim & Tolle” inte ville ha tillbaka mig, säger han i Fotbolltransfers podcast Transferpodden.

Oväntade hyllningen – trots allt: ”De är bra, de kan fotboll”

Ajdarevic gjorde därefter en säsong i Akropolis innan han efter 2021 års superetta avslutade karriären.

Därefter har vi kunnat se honom som studioexpert i tv kring den spanska och italienska fotbollen parallellt som han utbildat sig till tränare. I dag är han assisterande tränare i division 1-klubben Sollentuna.

Trots att det slutade tråkigt i Djurgården känner han ingen bitterhet mot klubben.

– Nej, jag är inte besviken på Djurgården som klubb, men jag önskar från Kim & Tolle att vi kunde satt oss ner och pratat som riktiga män. De kunde själva sagt till mig att ”vi tror inte på dig” eller så, men de skickade posten till någon annan som i sin tur skickade den till någon som skickade den till mig… Vad är det för nivå? frågar sig Ajdarevic i podden och fortsätter:

– Än i dag hyllar jag ändå dem, för de (Bergstrand och Lagerlöf) är bra, de kan fotboll. Det är bara det att det sociala inte finns där.