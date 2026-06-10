Udda sitsen i landslaget: ”Varit mycket så i karriären”

Han startade som anfallare i Graham Potters första landskamp – för att vara sexa i sista matchen före VM.

Var ska egentligen Mattias Svanberg spela?

– Det har varit mycket så under min karriär, just flexibiliteten, säger skåningen till FotbollDirekt.

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När Mattias Svanberg slog igenom med dunder och brak i allsvenskan 2016 gjorde han det som ett yrväder på Malmö FF:s yttermittfält.

När han lämnade i en jätteaffär till Bologna 2018 hade han tagit klivet in som central fältare.

Därefter har Svanberg används både som ytter och innermittfältare i landslaget sedan debuten 2019.

Men anfallare? Det var nytt när Graham Potter i sin första landskamp startade med Svanberg och Benjamin Nygren i VM-kvalet borta mot Schweiz i november.

Då var Alexander Isak och Viktor Gyökeres inte redo för spel – men med stjärnduon från start i genrepet senast mot Grekland inför avresa till VM startade i stället Svanberg som sexa.

Kontrasten med andra ord stor från anfallare till defensiv mittfältare på ett halvår under Potters ledning i landslaget.

– Absolut är det så. Får jag välja själv spelar jag mittfältet, som sexa eller åtta. Det känns som tuff konkurrens i anfallet, säger Svanberg leendes till FotbollDirekt.

Var kommer du spela i VM?

– Vi får se. Det har varit mycket så under min karriär, just flexibiliteten. Det är svårt att veta vart jag ska spela, man får lyssna på tränaren.

På åtta-positionen finns namn som Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Besfort Zeneli och tidigare nämnde Nygren att konkurrera med. Som sexa är det bara Jesper Karlström och möjligen Eric Smith. På frågan om Svanberg ser det fördelaktigt att konkurrera om nummer 6-positionen snarare än som åtta svarar han svävande.

– Både och. Jag tycker vi har ett mångsidigt mittfält där vi också kan byta positioner med varandra under matchens gång. Nu mot Grekland senast kom Yasin ner som sexa och jag upp som åtta, så vi försöker vara flexibla. Jag ser därför inte att jag har större eller mindre chans på någon mittfältsroll, avslutar 27-årige skåningen.