Öppnar upp om tuffa tiden: ”Kunde inte leka med mina barn”

I september meddelade Elfsborg att lagkapten Sebastian Holmén tvingades till operation.

Nu berättar 33-åringen om varför han ett ingrepp var ofrånkomligt – och hur det inte längre gick att leka med sina barn.

– Det började även påverka mitt vardagliga liv och i slutändan var det ett ganska enkelt beslut, säger Holmén till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IF Elfsborg har nyligen avslutat ett nio dagar långt träningsläger i Spanien och anlände till Borås under söndagen. En spelare som var med på lägret, om än inte på alla träningar med laget, var Sebastian Holmén. Elfsborgs-kaptenen berättar att han återigen var nöjd över förutsättningarna och faciliteterna, även om vädret inte alltid visade sin bästa sida.

– Det var egentligen ganska fint väder hela lägret men det drog ju in stormvindar några dagar. Då var det kanske inte jättelätt att bedriva fotbollsträningar där ute. Men man har fått se solen i alla fall, vilket man är tacksam för, säger Holmén till FotbollDirekt.

Att träna och spela fotboll på professionell nivå har varit Sebastian Holméns vardag under de senaste 14 åren. Däremot blev inte fjolårssäsongen som varken Holmén eller Elfsborg hade tänkt.

I mitten av mars stod det klart att mittbacken tvingades till operation på grund av “en brosk- och meniskskada i sitt knä”. Det menar 33-åringen själv var beslut han var illa tvungen att ta, efter månader av komplikationer.

– Det började väl egentligen redan förra våren då jag fick en rejäl smäll mot det ena knät när vi mötte Degerfors borta. Det ledde till att jag vilade i några veckor men efter det blev jag egentligen inte kvitt de problemen. Det var en väldigt, väldigt lång period där jag knappt tränade med laget. Jag spelade matcher och fick återhämta knät för att kunna spela nästa match. Från sommaruppehållet fram till det att vi tog beslutet spelade jag som mest 45 minuter i varje match, sedan gick det inte mer.

Sebastian Holmén fortsätter:

– Det håller liksom inte i längden och jag kände också att jag inte gjorde mig själv rättvisa. Det gick inte att prestera på den nivå som jag tycker att jag ska göra och som jag tror att alla i och runt Elfsborg förväntar sig att jag ska göra. Det kunde jag inte göra och det började även påverka mitt vardagliga liv. Jag kunde inte leka med mina barn och i slutändan var det ett ganska enkelt beslut. Vi fick göra ett ingrepp och få ordning på det så fort som möjligt istället för att bita ihop och fortsätta så hela säsongen.

Om jag förstår det rätt är du med och tränar igen?

– Ja, jag är inte i full träning men jag har så smått börjat få vara med ute på planen under lägret. Det går framåt men sedan finns det alltid dagar som är bättre och andra som är sämre när man har opererat knät. Just precis nu känns det positivt och så, vi har inte fått något bakslag ännu. Jag hoppas att det inte är allt för långt bort innan man är med fullt och kan börja att bygga upp någon slags form. Det är ganska lång tid sedan man spelade fotboll, säger han och skrattar.

Foto: Bildbyrån

Med två månader kvar till allsvensk premiär 2026 befinner sig Sebastian Holmén åter på fotbollsplanen. Däremot är han inte helt säker på när en comeback kan vara möjlig.

– Vi har väl egentligen inte satt upp något tidsmål. Operationen skedde i mitten av oktober och i och med att det går upp och ner från dag till dag har vi valt att inte sätta någon tidsgräns. Det gjorde vi väl i början av rehabperioden och drabbades av några bakslag. Jag personligen känner att det blir ännu tuffare mentalt när man får bakslagen, så efter det har vi sagt att vi ska stegra det långsamt. Vi får se när jag är tillbaka, men förhoppningsvis är det inte allt för långt borta.

Följde Elfsborgs kräftgång från sidan: ”Klart att det var tungt”

Hur har det varit att följa ditt Elfsborg under hösten? Det gick inte direkt kanonbra?

– Nej, det kan man inte säga direkt. Som fotbollsspelare är det alltid jobbigt att sitta bredvid, det finns ingenting värre. Man vill kunna vara med och påverka och när det såg ut som det gjorde under hösten, och det är en förening man bryr sig om fruktansvärt mycket, är det klart att det var tungt. Det var extra jobbigt att sitta vid sidan och se det som utspelade sig.

– Det är klart att vi har haft mycket möten både efter säsongen och under försäsongen kring hur vi ska ta oss vidare och få det att fungera på ett betydligt bättre sätt. Känslan är att vi är på rätt god väg, om jag ska vara ärlig. Det har känts väldigt positivt under de första veckorna på försäsongen.

Hur optimistisk är du kring framtiden? Känner du att ni är på väg åt rätt håll?

– Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det märks att spelarna som kom in under förra vintern, med den spelar-ruljans vi hade då, nu har fått ett år på sig och börjar visa framfötterna. Det gör de även utanför planen och det känns som att det är ett helt annat “go” i hela gänget och att det är flera spelare som är med och vill driva det här framåt.

I skrivande stund har Sebastian Holmén gått in på sitt sista kontraktsår med IF Elfsborg – efter tre och ett halvt år i klubben denna sejour. Trots det menar han att det inte är någon brådska med att få det förlängt, då hans primära fokus är någonting helt annat.

– Jag känner mig väldigt lugn med det och har tyckt att det har varit väldigt skönt att bara kunna fokusera på rehaben. Jag, Stefan (Andreasson, klubbchef) och klubben i allmänhet vet var vi har varandra. Det är ingenting jag behöver gå runt och oroa mig för, sedan är det klart att vi så småningom behöver sätta oss ner och diskutera. Som det är just nu är jag inte det minsta orolig över det.

Jag tänker att du tänker att din högsta prioritet är att komma tillbaka helt?

– Ja. Ska man ha ett nytt kontrakt så får det vara prio, avslutar Holmén och skrattar.