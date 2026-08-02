Örgryte krossade AIK – Noah Christoffersson med hattrick

AIK tog emot Örgryte.

Då slog Noah Christoffersson till med hattrick för gästerna.

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AIK:s fina svit efter sommaruppehållet är bruten.

Efter tre segrar och ett kryss kom säsongens första förlust sedan uppehållet när Örgryte vann med klara 3–0 på Strawberry Arena under söndagen.

Gästerna fick en drömstart. Redan i den andra minuten slog Kristoffer Nordfeldt en misslyckad passning som Örgryte kunde utnyttja. Noah Christoffersson snappade upp bollen, kom fri och rullade in 1–0 mellan benen på AIK-målvakten.

Örgryte fortsatte att hota i omställningsspelet och utökade ledningen i den 24:e minuten. William Hofvander spelade fram Christoffersson, som satte sitt andra mål för dagen med en välplacerad avslutning.

AIK åkte dessutom på ett bakslag när mittbacken Sotirios Papagiannopoulos tvingades kliva av skadad efter drygt en halvtimme. Wilmer Olofsson ersatte.

Hemmalaget jagade en reducering efter paus, men i stället punkterade Örgryte matchen i den 68:e minuten. Efter en AIK-hörna ställde gästerna om blixtsnabbt och Christoffersson fullbordade sitt hattrick genom att dundra in 3–0.

Segern innebär att Örgryte kliver upp på kvalplats i allsvenskan. Göteborgarna har fortfarande tre poäng upp till IFK Göteborg på säker mark efter Blåvitts seger mot Degerfors tidigare under dagen.

AIK är kvar på sjunde plats i den haltande tabellen, tre poäng bakom trean Häcken.