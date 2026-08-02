Blytungt för förre MFF-favoriten – 13 långa månader

Han är en kultspelare i Malmö FF, men har gått utan klubb i över ett år.

Frågan är vad som händer med Bonke Innocent?

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Två SM-guld och flera framgångsrika Europaäventyr. Efter 2021 års säsong med Malmö FF lämnade Bonke Innocent den himmelsblåa dressen för spel i franska Lorient.

Då hade nigerianen under sina tre år i Skåne växt ut till en kultspelare i MFF med sin råa spelstil på centralt fält.

Tränaren Jon Dahl Tomasson hyllades av Innocent som den bästa han haft, att dansken var en tränare han var redo att dö för på planen.

Efter två och ett halvt år i Lorient bytte Innocent till turkiska Adanaspor sommaren 2024, men efter bara en säsong där lämnade mittfältaren.

Nu har det gått 13 månader sedan Innocent representerade Adanaspor – och han är fortsatt klubblös.

FD har försökt nå 30-åringen i en kommentar om framtiden, men hittills förgäves.