Klart: Valentín Barco värvas till Chelsea

Valentín Barco lämnar Strasbourg för Chelsea.

Kontraktet är skrivet över 2033.

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Chelsea meddelar på sin officiella hemsida att den 21-årige argentinaren, Valentín Barco, värvas från Strasbourg. Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som gäller till 2033 och ansluter till Xabi Alonsos trupp senare under försäsongen.

Barco imponerade stort under sin tid i Strasbourg, där han var en nyckelspelare när klubben säkrade en plats i Europaspelet. Insatserna väckte intresse från flera håll, men det blir nu Chelsea som vinner dragkampen.

Argentinaren är fostrad i Boca Juniors och debuterade i klubbens A-lag redan som 16-åring. Efter flera titlar i hemlandet flyttade han till Brighton 2024, innan han lånades ut till Sevilla och senare Strasbourg.

Efter en lyckad säsong i Frankrike valde Strasbourg att köpa loss Barco permanent. Nu lämnar han dock klubben efter bara en säsong.

Under den gångna säsongen noterades Barco för tolv målpoäng på 43 matcher i samtliga tävlingar. De starka prestationerna bidrog även till en plats i Argentinas VM-trupp 2026.

Hittills har Barco spelat fem A-landskamper för Argentina.