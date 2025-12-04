Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Örgrytes besked: Trio får lämna klubben

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Örgryte IS meddelar att tre spelare lämnar klubben.
Ibrahim Ahmed, Rami Jasim och William Alder, alla fostrade i klubbens akademi, lämnar laget efter att deras avtal inte förlängs.


Efter att ha säkrat sin plats i allsvenskan genom att besegra IFK Norrköping i kvalet meddelar Örgryte IS att tre unga spelare inte kommer fortsätta i klubben.

Det handlar om Ibrahim Ahmed, Rami Jasim och William Alder, som alla har sina rötter i klubbens akademi.

Trion sitter på utgående kontrakt och klubben har valt att inte förlänga dessa. På sin officiella hemsida skriver ÖIS Fotboll:

”ÖIS Fotboll vill önska Ibbe, Rami och William stort lycka till i deras fortsatta fotbollskarriärer”, skriver de på klubbens hemsida.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt