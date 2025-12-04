Örgrytes besked: Trio får lämna klubben

Örgryte IS meddelar att tre spelare lämnar klubben.

Ibrahim Ahmed, Rami Jasim och William Alder, alla fostrade i klubbens akademi, lämnar laget efter att deras avtal inte förlängs.



Efter att ha säkrat sin plats i allsvenskan genom att besegra IFK Norrköping i kvalet meddelar Örgryte IS att tre unga spelare inte kommer fortsätta i klubben.



Det handlar om Ibrahim Ahmed, Rami Jasim och William Alder, som alla har sina rötter i klubbens akademi.

Trion sitter på utgående kontrakt och klubben har valt att inte förlänga dessa. På sin officiella hemsida skriver ÖIS Fotboll: