Oroas inte för att han ska ställa samma krav som Melkemichel

STOCKHOLM. Kalle Karlsson var både tränare och sportchef i Västerås.

Nu ska han bara vara huvudtränare i Hammarby.

Sportchef Mikael Hjelmberg är inte rädd för att sin nya tränare ska vilja ha mer mandat på samma sätt som exempelvis Özcan Melkemichel önskade när det begav sig i Djurgården.

– Nej, det är jag absolut inte rädd för, men vi har så klart pratat om det och jag tror snarare han tycker det är skönt att att slippa hålla på med agenter och rekrytering av spelare, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

”Jag säger inte att det inte funkar, det gör det. Vi har en diskussion, men jag är van att jobba på mitt sätt och jag kommer kräva att jag är mer involverad nästa säsong i spelarrekryteringar. Även om jag har en del i det nu också är det inte det sättet som jag önskar att det var.”

Orden var Özcan Melkemichels under sin första försäsong med Djurgården 2017, bara månader efter att han presenterats som ny tränare för Stockholmsklubben.

Det är ingen hemlighet att Melkemichel som var både tränare och sportchef samtidigt under sin tid i Syrianska önskade mer mandat kring nyförvärv i Djurgården 2017-2018. Men till skillnad från i Söderäljeklubben var det Bosse Andersson som skötte sportchefsbiten på egen hand i blårandigt. Efter två säsonger lämnade Melkemichel Djurgården där han exempelvis inte fick igenom sin önskan att värva sin tidigare spelare Mohamed Buya Turay – en spelare som Andersson först efter Melkemichels exit värvade in (blev SM-guld och allsvensk skytteligaseger för anfallaren från Sierra Leone).

Nu är det Hammarby som värvat in en tränare som är van att ansvara för både tränar- och sportchefsbiten samtidigt, i en så kallad managerroll i Västerås SK.

Men sportchef Mikael Hjelmberg är inte rädd för att det ska skära sig med Karlsson när det kommer till att rekrytera spelare.

– Nej, det är jag absolut inte rädd för, men vi har så klart pratat om det och det känns jättebra att jobba med Kalle. Jag tror att det för honom är jätteskönt att fokusera på det som han vill göra, att utveckla spelare och spelet.

Så han kommer inte tjata på dig om att få in spelare från Västerås nu?

– Nej det tror jag inte. Jag tror som sagt snarare att han tycker det är otroligt skönt slippa hålla på med agenter, rekrytering av spelare och scouting – och att han nu i stället får fokusera på att vara den bästa versionen av sig själv på träningsplanen på Årsta.

Kalle Karlsson: ”Visat vilka bra spelare som de plockat in”

Kalle Karlsson är själv väldigt tillfreds med rollfördelningen mellan honom och Hjelmberg där han lovar att det inte kommer bli någon polemik med sportchefen.

– Det är väldigt tydligt att jag jobbar med spelarna som vi har i dag medan han har ansvaret att titta på truppen och spelare som ska in. Så klart att vi kommer ha diskussioner (om spelare) men jag har jättestort förtroende för de i Hammarby som jobbar med det här, de har visat vilka bra spelare som de plockat in. Det blir inspirerande att få jobba med dem.

Så du kommer inte vara inne och pilla när det kommer till värvningar?

– Nej, det kommer jag inte att göra. Det är som sagt väldigt tydligt att jag ska förbättra spelarna som vi har och det ser jag jättemycket fram emot.