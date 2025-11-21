Oron inför kvalet: ”Tror inte vi kommer ha en full bänk”

Imorgon möter IFK Norrköping Örgryte IS i kvalet till allsvenskan.

Då har ett orosmål dragit in över ”Peking”.

– Jag tror inte att vi kommer att ha en full bänk, säger Martin Falk till NT.

Foto: Bildbyrån

Den ordinarie allsvenska säsongen är över. Kvar återstår ett kval mellan IFK Norrköping och Örgryte IS.

Då ser ”Peking”-målvakten David Mitov Nilsson – som har missat hela säsongen på grund av skada – ut att vara tillbaka. Det uppger lokaltidningen NT, som menar att burväktaren kommer att finnas i matchtruppen under morgondagen.

Kvar återstår dock att se om han är aktuell för att starta framför David Andersson.

– Man får inte glömma att det här är första veckan han tränar, från att inte ha varit tillgänglig på hela året. Han har gjort fyra–fem pass nu. Fysiskt kan han spela men vi får värdera det kontra David (Andersson), som har varit ute och kört fullt i slutet på veckan, och tajmingen, säger Martin Falk till NT.

Det var en positiv nyhet för Norrköping. Något värre är att Moutaz Neffati och Arnór Traustason uppges vara tveksamma inför den första kvalmatchen. Lägg där till att Kevin Höög Jansson varit sjuk, att Åke Andersson dras med sjukdom och att David Moberg Karlsson inte kommer att spela under lördagen.

– Jag tror inte att vi kommer att ha en full bänk, konstaterar Falk.

