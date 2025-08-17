Passningen: ”Största lagen och supporterbaserna är från Stockholm”

STOCKHOLM. Hammarby har inte förlorat i allsvenskan sedan Gais borta för en dryg månad sedan.

Nu gästar just Gais 3Arena under söndagen – och Sebastian Tounekti skickar en passning till göteborgarna inför mötet.

– Jag hörde att det var lite snack från deras håll efter att de slog oss att Göteborg är fotbollshuvudstaden i Sverige… men klart det är Stockholm, de största lagen är härifrån, de största supporterbaserna likaså, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Det är två revanschsugna lag som drabbar samman på 3Arena under söndagen. Gästerna Gais kommer närmast från en derbyförlust mot Blåvitt medan Hammarby i torsdags åkte ur Conference League-kvalet efter 0-1 hemma mot Rosenborg.

Detta var Hammarbys första förlust sedan mitten av juli då Gais vann i Göteborg med 3-2.

– Jag hörde att det var lite snack från deras håll efter att de slog oss att Göteborg är fotbollshuvudstaden i Sverige… men klart det är Stockholm, de största lagen är härifrån, de största supporterbaserna likaså, säger Sebastian Tounekti inför mötet samtidigt som han gläds åt rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg.

– Det ger oss en extra energi, det är fint. Vi har lite att bevisa på söndag.

Tounekti tycker inte att Hammarby drabbas negativt av bara två dagars vila jämfört med Gais som inte spelat sedan i måndags.

– Jag vet själv att man vill spela direkt när man förlorat, Gais har fått vänta på det. Det är fördel att spela direkt efter förlust och vi skulle kunna ha två bra elvor som gjort det bra i såväl allsvenskan som Europa.

Kim Hellberg är inne på samma spår som sin vänsterytter.

– Även om uttåget mot Rosenborg kommer ta lång tid att smälta har vi en enorm drivkraft. Jag är jäkligt stolt över vad vi åstadkom mot Rosenborg och vi kommer hämta en enorm kraft inför nästa match, säger Bajentränaren till FD.

Så Gais kommer få det tufft?

– Gais är ett riktigt bra lag men det är på tiden att vi slår dem. Vi har visat att vi fysiskt klarar av två matcher i veckan och att vi kan hantera det på ett väldigt bra sätt.