Peking tar mot Elfsborg – här är startelvorna

IFK Norrköping tar emot IF Elfsborg denna lördag.

Nu med dryga timmen kvar till avspark på Platinumcars arena så har startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati – Watson – Sögaard – Baggesen – Lushaku – Traustason – Höög Jansson – Moberg Karlsson – Nyman – Sigurgeirsson.

IF Elfsborg: Eriksson – Holmén – Wikström – Yegbe – Larsson – B.Zeneli – Wenderson – Hedlund – Östman – Ihler – Sigurpalsson.