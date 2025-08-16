Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Peking tar mot Elfsborg – här är startelvorna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IFK Norrköping mot IF Elfsborg denna lördag.
Nu med dryga timmen kvar så har startelvorna släppts.

IFK Norrköping tar emot IF Elfsborg denna lördag.
Nu med dryga timmen kvar till avspark på Platinumcars arena så har startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati – Watson – Sögaard – Baggesen – Lushaku – Traustason – Höög Jansson – Moberg Karlsson – Nyman – Sigurgeirsson.

IF Elfsborg: Eriksson – Holmén – Wikström – Yegbe – Larsson – B.Zeneli – Wenderson – Hedlund – Östman – Ihler – Sigurpalsson.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt