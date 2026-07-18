Petades oväntat: ”Inte jag som bestämmer”

SOLNA. Ett mål och en assist i blytunga 2-1-segern borta mot Mjällby.

Ändå petades nu Victor Andersson hemma mot Gais.

– Det är inte jag som bestämmer, säger han själv till FotbollDirekt efter 2-0-viktorian.

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Han byttes in i 67:e minuten borta mot Mjällby i förra omgången.

Kort senare gjorde Victor Andersson 1-0 på Strandvallen. Väl i 90:e minuten spelade han fram till 2-0-målet i 2-1-segern och därmed hade den unge anfallaren svarat för ett succéinhopp.

Men när AIK nu tog emot Gais på hemmaplan inför närmare 27 000 åskådare valde spanska tränaren José Riveiro att bänka Andersson.

– Det är inte jag som bestämmer vem som ska spela. Vi vinner i dag så det är ingen fara, det är inga problem, säger Andersson diplomatiskt till FD efteråt.

I stället för Andersson född 2004 var det nu Taha Ayari och Kevin Filling födda 2005 respektive 2008 som fixade segern med varsitt mål och framspelning (Ayari med hockeyassist till Fillings 2-0-mål). Det har onekligen varit ungtupparna i laget som varit tungan på vågen i offensiven efter VM-uppehållet.

– Jag och Taha har spelat här ett tag nu så det är inga konstigheter, vi vet vad det innebär att spela i en klubb som AIK. Vi kör på.

Men känner du själv att ni axlar att större offensivt ansvar nu när Zadok Yohanna, Bersant Celina och Erik Flataker alla lämnat?

– Det är ingenting som jag tänker på. Man försöker bara göra sitt bästa. Jag vet vad jag kan åstadkomma och jag utgår från att alla i laget tänker så. Det är bara naturligt.

När du väl byttes in i 76:e minuten såg du ut att vara på rejält spelhumör. Det var inga sura miner på planen för att du bänkades i dag?

– Nej det är bara naturligt när man kommer in att man vill vara bra och prestera. I dag blev det färre minuter än vad jag hade räknat med men det gäller att ta vara på minuterna som man får, avslutar 21-åringen för FD.