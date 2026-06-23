Polisens tvärvändning: Backar efter kritiken

Klassificeringen av tre supportergrupper som kriminella nätverk rörde upp känslor.

Nu backar Göteborgspolisen.

– Vi backar inte från bedömningen. Vi backar från kommunikationen, säger Jens Ahlstrand till GP.

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Inför den allsvenska säsongsstarten uppgavs tre IFK Göteborg-supportergrupper (Wisemen, Supras Göteborg och Ultras Göteborg) ha klassificerats som kriminella nätverk av polisen i region Väst. Kommunikationen har sedan dess fått kraftig kritik och nu kommer en tvärvändning.

Det är i en intervju med lokaltidningen GP som Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten vid polisen i region Väst, backar från den tidigare kommunikationen.

– Det som var fel är ju att istället för att prata om den sammanslutningen som ett kriminellt nätverk så pratade jag och några stycken till om de grupperingarna som de här personerna har sin hemvist i som kriminella nätverk och det är inte rätt, säger han.

För FotbollDirekt tydliggör polisen i region Väst att det aldrig har varit supportergrupperna i sig som har varit klassade som kriminella nätverk, utan snarare individerna inom grupperingarna.

”De enskilda grupperingarna har aldrig klassificerats som kriminella nätverk. Så vi backar inte på klassificeringen, utan på kommunikationen.”, skriver kommunikationsavdelningen i ett mejl och tillägger:

”Vi borde ha varit tydligare med att det är individer från grupperingarna – i dag ett hundratal enligt bedömningen – som tillsammans utgör det kriminella nätverket.”

”Backar inte från bedömningen”

Samtidigt slår Ahlstrand fast att bedömningen inte var felaktig från polisens sida. I stället var det kommunikationen utåt som var problemet.

– Vi backar inte från bedömningen. Vi backar från kommunikationen, fortsätter han till lokaltidningen.