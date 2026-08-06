Landslagsstjärnan tar en paus – för familjen

Katrina Gorry, 33, tar en paus från fotbollen.

Nu ska hon prioritera familjelivet.

”Jag ser redan fram emot att återvända till fotbollen 2027 och göra allt jag kan för att förtjäna chansen att bära den grön-gula landslagströjan igen.” skriver ”Matildas” stjärnan på Instagram.

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Katrina Gorry lämnade West Ham i samband med att kontraket gick ut i somras. Klubben ville förlänga men parterna kom inte överens.

Den förre Vittsjö-profilen meddelar nu att hon pausar karriären för att återvända till fotbollen nästa år.

”Några av livets bästa kapitel börjar när man tar sig tid att stanna upp. Just nu väljer jag att sätta familjen först och omfamna det här nya kapitlet tillsammans med dem jag älskar mest.”

Hon meddelar att detta inte är slutet.

”Det här är inte ett farväl – bara en paus. Jag ser redan fram emot att återvända till fotbollen 2027 och göra allt jag kan för att förtjäna chansen att bära den grön-gula landslagströjan igen.Tack till mina lagkamrater, tränare, klubbar, partners och alla fantastiska supportrar som har stöttat mig genom hela min resa. Er tro på mig har betytt mer än ni någonsin kommer att förstå. Tack för att ni respekterar vår familjs privatliv under den här tiden. Vi ses på planen igen 2027”.