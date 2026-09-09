Publiklyft för BP – Gamla läktaren redo för återinvigning



Gamla Läktaren på Grimsta IP är godkänd för öppning igen.

Läktaren är godkänd precis i tid till den allsvenska höstslutspurten.

”Det betyder mycket för oss”, skriver Linus Johansson, evenemangs- och säkerhetsansvarig i BP, till SvenskaFans

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Efter att ha varit avstängd under säsongen på grund av säkerhetsskäl har den gamla läktaren på Brommapojkarnas hemmaarena Grimsta IP nu åtgärdats, besiktigats och fått grönt ljus att öppnas igen.

”Läktaren är färdig att tas i bruk”, skriver Jenny Tirén Berg, kommunikationsansvarig på Stockholms stads idrottsförvaltning, i ett SMS till SvenskaFans.

Prognosen är att läktaren öppnas till BP:s allsvenska hemmamatch mot IFK Göteborg den 19 september, vilket ger publikupplevelsen och arrangemanget ett stort lyft inför höstavslutningen.

”Vi tror den kommer användas mot Göteborg den 19 september. Vilket kommer vara bra då vi arrangerar föreningsmatchen där vi bjuder in grannklubbar med syftet att skapa bra stämning och ge dem möjlighet att visa upp sina verksamheter. Det blir en rolig återinvigning av gamla läktaren och en bra upplevelse för alla besökare på Grimsta den dagen”, skriver Linus Johansson, evenemangs- och säkerhetsansvarig i BP, till SvenskaFans.

Linus Johansson förklarar också vad beskedet innebär för klubben och besökarna:

”Det betyder mycket för oss. Att ha gamla läktaren stängd har påverkat upplevelsen på Grimsta IP negativt och vi är glada att nu kunna nyttja den. Att ha halva arenan tom har bidragit till en mindre livfull arena. Samtidigt har vi även behövt splittra på gästande supportrar och dela upp sitt- och ståplatser istället för att ha dem tillsammans. Även service som rinnande vatten, riktiga toaletter och bra serveringsutrymmen har försvunnit i samband med upprustningen av läktaren. Den provisoriska läktaren på kortsidan kommer att vara kvar säsongen ut”, avslutar han.

Den 19:e september tar BP emot Göteborg på Grimsta IP, klockan 15.00.

