Zlatan tillbaka på Milanello – för första gången på ett halvår

Zlatan Ibrahimović är tillbaka på Milans träningsanläggning.

Efter sex månaders frånvaro dök svensken upp på Milanello för att följa lagets träning från sidlinjen.

På onsdag väntas han finnas på läktaren när Milan tar emot Benfica i Europa League-premiären.

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Enligt uppgifter till Sky Sport Italia har Zlatan Ibrahimović inte satt sin fot på träningsanläggningen sedan i våras, då han hamnade i ett uppmärksammat bråk med klubbens dåvarande huvudtränare Massimiliano Allegri. Efter incidenten tog svensken ett steg tillbaka från den dagliga verksamheten kring laget, under en säsong där Milan till slut missade Champions League-platserna och Allegri fick sparken.

Trots den fysiska frånvaron under våren betonar uppgifterna att Zlatans nära samarbete med klubbens ägare Gerry Cardinale har fortsatt oavbrutet bakom kulisserna.

Nu är svensken återigen nära laget, som numera leds av den portugisiske tränaren Rúben Amorim. Ibrahimović följde måndagens träningspass på plats och väntas även sitta på läktaren när Benfica gästar San Siro i Europa League-premiären under onsdagen.



Efter två vinster och två kryss på de fyra inledande matcherna placerar sig Milan på femte plats i Serie A.