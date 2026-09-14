Klart: Gomez tillbaka i laget – men Bradley får vänta

Joe Gomez närmar sig comeback efter sin skada och kan spela i morgondagens möte med Tottenham.

För Conor Bradley väntar däremot en längre väg tillbaka. Det bekräftade tränaren på måndagens presskonferens inför Carabao Cup-mötet på Anfield.



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Försvararen Joe Gomez har varit borta från spel sedan han ådrog sig en muskelskada under en försäsongsmatch mot Sunderland i slutet av juli. Men efter att ha återgått till full träning med laget under förra veckan bekräftar nu Liverpool-tränaren Andoni Iraola att den engelske försvararen är redo för spel i mot Tottenham Hospur på Anfield.

– Han tränar med laget. Jag tror att han kommer att vara tillgänglig i morgon, och nu handlar det bara om att avgöra hur mycket han kan spela och vad som är det bästa beslutet, sa Andoni Iraola under måndagens presskonferens.

Bradley kämpar vidare med knäskada

Samtidigt gav tränaren en uppdatering om Conor Bradley, som drabbades av en allvarlig knäskada tidigare under året. Nordirländaren har börjat ta de första stegen på planen, men en comeback är fortfarande långt borta.

– Jag tror inte att han är nära att träna med laget ännu. Han tränar på egen hand, men har börjat röra bollen, förklarade Iraola och fortsatt:

– Jag vill självklart ha honom redo så snabbt som möjligt, men det är en långtidsskada. Giovanni Leoni ligger lite före honom i sin rehab, så det kommer fortfarande att ta tid för Conor.

På tisdagskvällen kl. 21.00 ställs Liverpool mot Tottenham Hotspur i den tredje omgången av Carabao Cup.