Gais utslagna – efter förnedring i Danmark

Gais hade övertaget inför returen mot Nordsjælland.

Men på hemmaplan blev danskarna numret för stora.

Det slutade med en förnedrande förlust för Fredrik Holmbergs mannar.

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Gais ställde upp med samma startelva som besegrade Nordsjælland på Gamla Ullevi. Returmötet skulle inte bli lyckat för göteborgarna.

Efter lite mer än tio minuter åkte tog danskarna ledningen i matchen genom Runar Norheim. Bara några minuter senare utökade danskarna och tog ledningen i dubbelmötet. Villum Berthelsen kom till ett avslut som hittade in i mål via Oskar Ågrens fot.

Det skulle bli än värre för gästerna. Fem minuter innan pausvilan gjorde Nordsjælland 3–0 efter att Hjalte Boe Rasmussen varit allert på en stolp-retur.

Efter pausen fortsatte förnedringen. Runar Norheim gjorde sitt andra mål i matchen när klockan passerat 59 minuter. En kort stund senare utökade Prince Amoako till 5–0. Med tio minuter kvar av matchen satte den tidigare Mjällby-spelaren Nicklas Røjkjær hemmalagets sjätte mål.

Nordsjælland är därmed vidare i Conference League efter totalt 6–1 mot Gais. Göteborgarnas äventyr i Europa är därmed över för den här gången.

Lagens startelvor

Nordsjælland

Andreas Hansen – Peter Ankersen, Tobias Salquist, Caleb Yirenkyi – Runar Norheim, Justin Janssen, Nicklas Røjkjær, Juho Lähteenmäki – Hjalte Boe Rasmussen, Villum Berthelsen, Prince Amoako

Gais

Mërgim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Oscar Ågren, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Róbert Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Oscar Pettersson