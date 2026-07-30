Gais utslagna – efter förnedring i Danmark
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Gais hade övertaget inför returen mot Nordsjælland.
Men på hemmaplan blev danskarna numret för stora.
Det slutade med en förnedrande förlust för Fredrik Holmbergs mannar.
Gais ställde upp med samma startelva som besegrade Nordsjælland på Gamla Ullevi. Returmötet skulle inte bli lyckat för göteborgarna.
Efter lite mer än tio minuter åkte tog danskarna ledningen i matchen genom Runar Norheim. Bara några minuter senare utökade danskarna och tog ledningen i dubbelmötet. Villum Berthelsen kom till ett avslut som hittade in i mål via Oskar Ågrens fot.
Det skulle bli än värre för gästerna. Fem minuter innan pausvilan gjorde Nordsjælland 3–0 efter att Hjalte Boe Rasmussen varit allert på en stolp-retur.
Efter pausen fortsatte förnedringen. Runar Norheim gjorde sitt andra mål i matchen när klockan passerat 59 minuter. En kort stund senare utökade Prince Amoako till 5–0. Med tio minuter kvar av matchen satte den tidigare Mjällby-spelaren Nicklas Røjkjær hemmalagets sjätte mål.
Nordsjælland är därmed vidare i Conference League efter totalt 6–1 mot Gais. Göteborgarnas äventyr i Europa är därmed över för den här gången.
Lagens startelvor
Nordsjælland
Andreas Hansen – Peter Ankersen, Tobias Salquist, Caleb Yirenkyi – Runar Norheim, Justin Janssen, Nicklas Røjkjær, Juho Lähteenmäki – Hjalte Boe Rasmussen, Villum Berthelsen, Prince Amoako
Gais
Mërgim Krasniqi – August Wängberg, Anes Cardaklija, Oscar Ågren, Matteo de Brienne – William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Róbert Thorkelsson – Max Andersson, Samuel Salter, Oscar Pettersson
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