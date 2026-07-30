IFK Göteborg vidare – trots två (!) missade straffar

Dubbla straffmissar och förlängning.

Tillslut kunde IFK Göteborg besegra Levadia Tallin och ta sig vidare i Conference League.

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Det blev en förnedrade förlust mot Levadia Tallinn på hemmaplan. Ett rent reduceringsmål för IFK Göteborg gav lite hopp inför returen i Estland.

Det skulle Blåvitt ta vara på.

Efter dryga kvarten fick Adam Bergmark Wiberg chansen att spela fram Tobias Heintz men passningen är för hård och missar norrmannen.På stopptid i den första halvleken fick Blåvitt ett drömläge att utjämna i dubbelmötet när man tilldömdes en straff. Tobias Heintz klev fram men mittfältarens skott räddades av Karl Vallner i Levadia-målet.

IFK Göteborg skulle dock repa sig efter paus. Tio minuter in i den andra halvleken tog gästerna ledningen efter att Adam Bergmark Wiberg tagit emot en långboll från Noah Tolf. Anfallaren lyfte därefter vackert in 1–0.

Med några minuter kvar av ordinarie tid fick IFK Göteborg ett gyllene läge att ta ledingen i dubbelmötet när man fick en ny straff. Den här gången var det inhopparen Sam Larsson som tog den. Men återigen stod hemmalagets målvakt Karl Vallner för en räddning.

Matchen gick till förläning. Efter bara några minuter tog Blåvitt ledningen i dubbelmötet när Adam Bergmark Wiberg gjorde sitt andra mål i matchen. Drygt tio minuter senare utökade gästerna ledningen när inhopparen Saidou Alioum satte 3–0.

Levadia fick in en reducering på stopptid genom Maksimilian Skvortsov men blåvitt höll undan och besegrade esterna med totalt 4–3 över två matcher.

I nästa runda väntar antingen belgiska Gent eller ukrainska LNZ Cherkasy för IFK Göteborg.

Lagens startelvor

Levadia Talinn

Karl Vallner – Frank Liivak, Abraham Nwankwo, Victory Iboro, Joseph Saliste – Rasmus Peetson – Mark Roosnupp, Mihkel Ainsalu, João Pedro – Wendell Gabriel, Bubacarr Tambedou



IFK Göteborg

Viktor Andersson – Felix Eriksson, Rockson Yeboah, Hjörtur Hermannsson, Noah Tolf – Oliver Månsson, David Kruse, Kolbeinn Thordarson – Sebastian Clemmensen, Adam Bergmark Wiberg, Tobias Heintz