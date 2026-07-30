Concacaf motsäger sig Fifas förslag

Uefa har redan tagit ställning.

Nu väljer Concacaf att ta efter.

Den nordamerikanska federationen avslår Fifas förslag i ett uttalande.

Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

Under dagen kom nyheten att Uefa officiellt bestämt sig för att bojkotta VM ifall Fifas nya bolag FIFA Forward Enterprise (FFE) blir verklighet. Beslutet togs efter ett möte med samtliga 55 medlemsförbund.

Även den nord och centralamerikanska motsvarigheten Concacaf har kommit fram till en gemensam ståndpunkt i frågan.

Organisationen meddelar att man förkastar Fifas förslag. I ett officiellt uttalande pekar man bland annat på ”bristen på en rättssäker beslutsprocess kring förslaget” och ”det korta tidsspannet som satts upp samt att förslaget varken hade granskats eller godkänts av FIFA:s relevanta styrande organ”.

Det här är inga bra nyheter för Fifa-presidenten Gianni Infantino. I och med att Uefa 55 medlemsländer redan sagt nej, och att ytterligare 41 förbund från Concacaf gör desamma, så talar mer och mer för att FIFA Forward Enterprise inte kommer se dagens ljus.

En majoritet av Fifas 211 medlemsförbund måste rösta ja för att förslaget ska bli verklighet. Uefa och Concacaf står tillsammans för drygt 45 procent.