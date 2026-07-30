Klart: John Stones skriver på för Inter

Nu har John Stones spikat sin nästa klubbadress.

Mittbacken är klar för Inter.

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Efter tio säsonger och närmare 300 matcher lämnade John Stones Manchester City i samband med att kontraktet löpte ut.

Under sommaren har 32-åringen ryktats till en rad storklubbar i England runt om i Europa. Nu står det klart att det blir en flytt till Italien.

Inter meddelar på sin hemsida att Stones har skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig till juni 2028.

Mittbacken har vunnit Premier League sex gånger och bärgat en Champions League-titel under sina år i Manchester City. Han har därtill spelat 94 landskamper för England.