Revanschen i Djurgården: ”Gjort mig förtjänt av det”

Ett tungt comebackår i Djurgården i fjol.

Nu leker fotbollslivet som aldrig förr för Hampus Finndell som senast i 6-0-krossen mot VSK hyllades för att ha gjort hundra matcher i Dif-tröjan.

– Förra året var inte det roligaste men det här känns som en väldigt fin milstolpe, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

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Redan som 18-åring kom Hampus Finndell till Djurgården.

Den centrala mittfältaren som sågs som en jättetalang när han lämnade BP för Groningen hade det dock motigt första åren i Djurgården.

Allsvenska debuten kom först i maj 2019 och ytterligare en säsong senare, 2020, var Finndell utlånad till Dalkurd i superettan.

Men sedan hände något. Finndell exploderade i allsvenskan 2021 för Djurgården och året därpå var han given på mitten när laget gjorde succé i Conference League.