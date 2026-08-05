Mitt i kaoset – anklagar Fifa för ”utpressning”

Fifa har skakats till kärnan de senaste dagarna.

Nu anklagas organisationen för utpressning av det jordanska förbundet.

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Gianni Infantino genomlever just nu sin största kris som Fifa-president.

Förslaget att sälja av andelar VM drog tillbaka efter omfattande kritik från nationsförbunden. Som svar har Infantino kallat till ett krismöte med Fifas högsta höns.

Samtidigt har schweizarens framtid som president börjat ifrågasättas. Jordaniens förbundsordförande Ali Al Hussein anklagar nu Infantino för ”utpressning” i ett långt inlägg på X.

”Det finns ingen brist på problem när det gäller Fifa. Låt mig börja med att klargöra vad några av dessa är ur ett förbundsperspektiv, i synnerhet för Jordanien inför vårt första VM”, skriver Hussein.

Förbundstoppen beskriver därefter Fifas brister.

Han börjar med att påpeka att flera jordanska fans nekades visum till USA under VM, trots att de hade biljetter. Biljetter som enligt Hussein såldes för ”hutlösa priser”

De övriga två punkterna handlar om ekonomiska förluster. Hussein menar att det jordanska förbundet blev hårt beskattade av den amerikanska regeringen, via Fifa, i samband med sitt VM-deltagande, något som inte påverkade nationerna med bas i Kanada och Mexiko.

”Problemet ligger hos ledarskapet”

Hussein påpekar också att Fifa inte har betalat ersättning för landets deltagande i Arab Cup i december, där Jordanien nådde finalen.

”Det står klart att problemet egentligen ligger hos ledarskapet”, skriver Hussein. ”I flera månader har Fifa vägrat hjälpa oss i dessa och andra frågor, fram tills att jag muntligen fick veta under VM att om jag gav mitt stöd till Infantino skulle det i hög grad underlätta för vårt fotbollsförbund”.

Förbundspresidenten avslutar sin utläggning med en känga till Gianni Infantino.

”Vi i Jordanien är stolta över att stå upp för etiska värderingar. Vi stöttade inte honom tidigare och kommer definitivt inte att göra det nu heller. Hela den här situationen är inget annat än utpressning, och det vägrar vi att ge efter för”

Ali Al Hussein är även halvbror till Jordaniens kung Abdullah den andra. 2015 kandiderade han till posten som Fifa-president men förlorade då mot Gianni Infantino.