Uppgifter: Bruno Guimaraes klar för Arsenal

Newcastle United kommer snart säja adjö till sin lagkapten.

Bruno Guimaraes väntas snart presenteras av Arsenal, menar ESPN.

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En av sommarens mest uppmärksammade transfersagor ser ut att snart vara till enda.

ESPN rapporterar att Newcastle United och Arsenal närmar sig en överenskommelse gällande Bruno Guimaraes. Newcastle har sedan tidigare nobbat ett bud på 60 miljoner pund för mittfältaren.

Enligt uppgifterna har parterna redan kommit överens om en övergångssumma på 70 miljoner pund (cirka 900 miljoner kronor) plus 10 miljoner pund (cirka 137 miljoner kronor) i prestationsbaserade bonusar.

Guimaraes väntas skriva på ett långt kontrakt med Arsenal i helgen.

Den brasilianska mittfältaren anslöt till Newcastle från Lyon 2022. Han har spelat närmare 200 matcher för klubben och var med och vann ligacupen 2025.