Rickmers svar på polischefens kritik: ”Jäkligt förvånad”

Sektionschefen på polisens operativa avdelning (Noa) har uttalat sig kritiskt mot Hammarby och Djurgården.

Detta med anledning av att han inte tycker att de samarbetar fullt ut med polisen.

– Jag kan konstatera att jag är jäkligt förvånad, säger Hammarbys säkerhetschef, Göran Rickmer, till Sportbladet.



Det var tidigare under tisdagen som Per Engström, sektionschefen på polisens operativa avdelning (Noa), uttalade sig kritiskt kring Hammarby och Djurgårdens samarbete med polisen kring matcharrangemangen.



Enligt Engström skickar Bajen och Blåränderna in ”maskade” säkerhetsplaner till polismyndigheten för att motarbeta polisen. Det är i sin tur någonting som har lett till en konflikt.



Arrangörerna för matcherna, det vill säga klubbarna, har en skyldighet att upprätta en säkerhetsplan för att allmänheten ska känna en trygghet när de besöker matcher.



I dessa säkerhetsplaner sägs det alltså finnas svarta block över vissa textrader som gör att de inte går att läsa.



– De var helt enkelt rädda att vi skulle lämna ut säkerhetsskyddad information. Men normalt gör myndigheten en säkerhetsprövning innan vi lämnar ut en allmän handling. Då skulle vi naturligtvis också ha maskat dessa delar, säger Engström till GP.



– Det kan innebära att vi på sikt måste se över ordningslagen om man nu tänker fortsätta obstruera på det här sättet.



Hammarbys säkerhetschef, Göran Rickmer, förstår inte riktigt var Hammarby har felat i denna fråga.



– Jag kan konstatera att jag är jäkligt förvånad över artikeln i sig. Jag har samtidigt stor respekt för att polisen är en stor myndighet med många olika delar. Jag ska inte lägga mig i så mycket i hur de gör med sin internkommunikation, säger han till Sportbladet och fortsätter:



– Vi spelar fotboll i södra Stockholm och har nära samverkan med söderortspolisen, som vi tycker fungerar. Någon öppen konflikt skulle jag inte påstå att det är.



Att just Hammarby, i detta fall, maskerar sina säkerhetsplaner motiverar Rickmer följande:



Rickmer ger sin version av varför klubbarna maskar säkerhetsplanerna.



– Vi har en offentlighetsprincip i Sverige där man kan begära ut handlingar, viket man gör emellanåt från exempelvis media. I samband med Hammarby-Malmö i fjol var det just media som gjorde det. Då fick man ut hela vår säkerhetsplan som inte var maskad och som sedan återgavs i media, avslutar han.