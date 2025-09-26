Rydström bryter tystnaden: ”Det får stå för dem”

Henrik Rydström har idag fått sparken av Malmö FF.

Nu har han valt att bryta tystnaden.

– Jag förstår branschen, vilket jag har sagt många gånger och det är egentligen inget konstigt, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Två SM-guld, en cuptitel och två ligafaser i Europa League.

Så låter Henrik Rydströms fina meritlista i Malmö FF, men efter ett tufft 2025 så valde Skåneklubben tidigare denna fredag att sparka 49-åringen.

Nu väljer han att bryta tystnaden.

– Jag förstår branschen, vilket jag har sagt många gånger och det är egentligen inget konstigt. Jag har en jättebra relation och det har jag fortfarande med ”Danne” (Daniel Andersson), Ola (Toivonen) och Niclas Carlnén. När det har varit mindre bra resultat, så har det inte varit att nu gör MFF en utvärdering. Den sker hela tiden, dels utifrån underliggande siffror, stämma av truppen, gruppen, säger han till Fotbollskanalen

På frågan hur han ser på Malmö FF:s beslut svarar han följande:

– Jag tycker ingenting om MFF:s beslut. Det är deras beslut och det får stå för dem.

MFF:s ordförande Anders Pålsson sa följande om beslutet i samband med att det blev offentligt:

– Vi har under en längre tid kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat, där vi längs vägen stöttat upp och tillsatt resurser utan att få till en förbättring. Det är också orsaken till att vi beslutat att gå skilda vägar med Henrik.

Någon åsikt gällande MFF:s motivering har dock inte heller Rydström heller.

– Det är samma sak med det. Jag tycker ingenting om det. Det får stå för dem. Sedan är det inget ovanligt i att man använder den typen av motivering. Det är väl något som är naturligt, men det tycker jag inte så mycket om. Det är vad det är.

Som interimtränare för resten av säsongen har Malmö FF plockat in Anes Mravac.