Rydströms ärliga ord: Känner mig missförstådd

ÅRSTA. Henrik Rydström rör upp starka känslor.

Men Hammarby-tränaren själv tycker att han är missförstådd.

– Men jag förstår varför bilden av mig är som den är, säger han.

Bildmontage, Hammarbys huvudtränare Henrik Rydström. Foto: Bildbyrån

Den nytillträdda Hammarby-tränaren Henrik Rydström, 50, är inte främmande för att skapa rubriker. Han är van vid att varje mening, varje ord granskas in i minsta detalj. Han är välbekant med sägningar som tolkas fel, tas ur kontext eller får eget liv på sociala medier.

– Jag förstår varför man inte säger någonting, får då finns det ingenting som kan vändas tillbaka på en, säger 50-åringen.

Inför fjolårssäsongen, när det var Malmö FF:s emblem som prydde Rydströms träningsoverall i stället för Hammarbys, blev det en stor snackis när tränaren kommenterade att MFF ”inte jämför sig med andra allsvenska lag”. Citatet fick eget liv och i samband med att Malmö FF hade sin sämsta säsong på många, många år det året, vilket till slut såg tränaren få sparken, blev Rydström föremål för hånskratt från både det ena och det andra hållet.

– Det blir ett citat som sticker i ögonen, men om man tittade på det djupare var det bara att vi ville ta nästa kliv. Det är samma sak här (i Hammarby, reds. anm.) när jag visar saker jag vill att vi ska bli bättre på är det inga svenska lag vi tittar på, säger han.

Rydström i Malmö FF. Foto: Bildbyrån

”Jag är bara härlig och skön”

Men 50-åringen gillar att vara frispråkig och bjuda på citat, säger han. Han funderat på att ändra på sig själv, att inte säga mer än det som är absolut nödvändigt, men återkommer alltid till att det är roligare att säga någonting än ingenting alls.

– Jag tänker att jag inte ska säga något. Jag såg framför mig att jag bara skulle stå vid sidlinjen och sedan skulle jag inte säga något till er (journalister, reds. anm.). Men det är så jäkla tråkigt att vara så och jag har nog lärt mig att ta att någon reagerar. Ibland kan man känna, på ett personligt plan, att ”fan, vad man är missförstådd. Jag är bara härlig och skön”. Men det tycker inte alla, säger han.

Känner du dig missförstådd?

– Ibland. Det tror jag att alla gör. Men jag förstår varför bilden av mig är som den är. Man är gapig och jag går i svaromål, jag vill argumentera och få rätt och jag kan vara dryg när vi vinner. Jag kan rabbla upp många saker. Det som försvinner är kanske den andra sidan. Jag är mån om att lyfta de som har varit innan mig eller de jag jobbar med. Att jag kan ”spela spelet” med glimten (i ögat, reds. anm.). Jag tycker att det är tråkigt om vi inte kan uttala oss, säger Rydström och tillägger:

Henrik Rydström, Hammarby. Foto: Bildbyrån

– I Malmö kändes det lite som att det fultolkades. När man inte får prata fotboll, och det bara blir saker runt omkring i stället… Men jag är för gammal för att ändra på mig.