Rydströms tydliga svar efter banderollen

STOCKHOLM. ”Solo fiesta, no siesta”. Hammarbyklackens budskap var tydligt inför avspark – och efter 2-0-viktorian mot Kalmar FF är Henrik Rydström lika tydlig.

– Det var mer fest än siesta tycker jag, säger han till FD med ett leende.

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Henrik Rydström har fått en pangstart som ny Hammarbytränare.

2-1-segern borta mot Elfsborg följdes nu upp med säkra 2-0 hemma mot Kalmar FF i en match där den grönvita klacken så här i semestertider uppmanade spelarna till bara fest, ingen siesta. ”Solo fiesta, no siesta” prydde en stor banderoll över den norra kortsidan.

Det här var Rydströms första match på 3Arena som tränare för Hammarby och han ler stort när FD nämner banderollen.

– Jag tycker det var festligt på planen, det får man väl säga. Nu var det inte ohyggligt varmt, men det suger musten av spelarna, sådant påverkar, säger Rydström om den gassande solen i närmare 25 grader på 3Arena.

Tycker du det borde vara vattenpauser sommartid i allsvenskan likt i VM?

– Haha. Nej men för oss tror jag det bara är bra att motståndarna inte får chansen att återhämta sig. Det är ofta jobbigare för dem än vad det är för oss.

Närmare 23 000 åskådare var på plats på Rydströms första hemmamatch och han menar att det var en tolfte spelare som KFF hade emot sig trots att det inte var fullt hus som det annars ofta kan vara när Bajen spelar hemma i Stockholm.

– Jag vet att det är semestertider, folk är säkert iväg på semester men jag vet att när man kommit hit med KFF har man varit besviken för att spelarna varit för försiktiga, att de inte vågat. Det blir en effekt av att supportrarna skapar det här trycket. Det var superhärligt i dag.