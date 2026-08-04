Uppgifter: Jesper Ceesay nära Portsmouth

Jesper Ceesay kan snart vara klar för Portsmouth .

Enligt turkiska uppgifter är parterna överens om en övergång.

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Jesper Ceesay har varit på Portsmouths radar under stora delar av sommaren. De senaste rapporterna gjorde gällande att förhandlingarna mellan den engelska klubben och Antalyaspor hade strandat.

Nu verkar ett genombrott ha skett. Enligt den turkiska Spor Depor har Antalyaspor, som åkte ur högstaligan i våras, nått en överenskommelse med Portsmouth.

Övergångssumman landar enligt uppgifterna på runt en miljon euro, cirka 11 miljoner kronor.

Jesper Ceesay anslöt till den Antalyaspor 2024 från IFK Norrköping. Han har även representerat AIK och moderklubben Brommapojkarna under karriären.

2025 valde mittfältaren att representera Gambia i landslagssammanhang.