Lazio tappar 93 procent (!) av publiken

Stadio Olimpico kommer gapa tomt när Lazio spelar nästa säsong.

Hela 93 procent har beslutet att inte förnya sitt årskort.

Detta som en del av protesten mot ägaren Claudio Lotito.

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Lazio-fansen har varit missnöjda med ägaren Claudio Lotitio under en längre tid. Under andra halvan av fjolårssäsongen ekade Stadio Olimpico tomt till följd av omfattande protester.

Nu tas det till nästa nivå.

Enligt l Corriere dello Sport har endast 2 000 personer valt att förlänga sitt årskort på Stadio Olimpico till den kommande säsongen. Det är ett monumentalt tapp från förra året, då omkring 28 000 personer köpte säsongskort.

Det innebär en minskning på hela 93,3 procent från fjolåret.

Tappat är en konsekvens av en bojkott från de organiserade supportergrupperna, som även uppmanade övriga supportar att inte förlänga sina årskort. Istället ombes Lazio-fansen att närvara på lagets bortamatcher.

Claudio Lotito tog över som ägare 2004 under den perioden har Lazios publiksiffror gått upp och ner. Bottenrekordet under hans tid på posten kom inför säsongen 2016/17, då endast 4 000 årskort såldes.