Så djup är Hammarbys kris – siffrorna bakom resultatraden

Hammarbys poängsnitt rasar.

Varför har ”Bajens” positiva trend vänt?

FotbollDirekt har djupdykt i siffrorna för att ta reda på svaret?

Hammarby IF startade den allsvenska säsongen 2025 på bäst tänkbara sätt. ”Bajen” inledde med tre raka vinster, med ett målfacit på åtta gjorda mål och noll insläppta, innan Mjällby satte stopp för segerraden. På de inledande sju allsvenska matcherna samlade Hammarby ihop 16 poäng, ett poängsnitt på 2,28 poäng per match. Resultatraden tog de grönvita till en tredjeplats i tabellen, enbart överträffade av Mjällby och AIK på 17 poäng.

Sedan dess har det gått tyngre för fjolårstvåan. På de senaste fem matcherna i allsvenskan har Hammarby enbart tagit åtta poäng, vilket är ett poängsnitt på 1,6 per match. Uddamålssegern mot Degerfors i går var ett positivt trendbrott för ”Bajen” som inte hade vunnit en match på två raka försök, men insatsen lämnade en hel del att önska.

– Det kanske var vår sämsta insats i år, sa tränare Kim Hellberg i Max-sändningen efter matchen.

– Det behövdes en vinst när man inte är på topp, fortsatte han.

Så, varför har formen dalat för Hammarby? FotbollDirekt har djupdykt i de underliggande siffrorna i jakten på ett svar.

Vad beror Hammarbys svaga trend på?

Om vi tittar på Hammarbys siffror i de inledande sju matcherna kontra de senaste fem är det vissa parametrar som sticker ut. Det är tydligt att ”Bajen” har blivit mindre effektiva i det offensiva spelet, och vi kan se en tydlig försämring i nästan alla värdemätningar gällande offensiven.

I de senaste fem matcherna har Hammarby skjutit fler skott per match (17,4) än i de inledande sju (16,4), medan bara fyra skott går på mål per match jämfört med 5,9 under inledningen. Det är en träffprocent på 23 kontra 36 procent. Som ett, direkt eller indirekt, resultat av detta har Hammarby enbart mäktat med att göra 1,2 mål per match i de senaste fem matcherna (jämfört med 2,14 de första sju), samtidigt som Expected Goals-värdet (xG) också har sjunkit (1,47 per match/1,63 per match).

I säsongens inledande sju matcher överträffade Hammarby sitt xG-värde med ett överskott på 0,52 mål per match, medan under de senaste fem matcherna underpresterar de grönvita med ett xG-värde på -0,27.

Ser man till det defensiva spelet går det inte att urskilja några tydliga skilnader, medan Hammarby har ökat sitt genomsnittliga bollinnehav per match till hela 64 procent (jämfört med 59 procent). Samtidigt har antalet bollvinster i den sista tredjedelen sjunkit drastiskt under de senaste matcherna.

Första 7 matcher (per match) Senaste 5 matcher (per match) Skott 16,4 17.4 Skott på mål 5,9 4,0 Skottprecision (%) 36% 23% Expected Goals 1,63 1,47 Gjorda mål 2,14 1,20 Skillnad mellan xG och mål 0.52 -0.27 Måleffektivitet (%) 13,0% 6,9% Skott mot 9,3 11,4 Skott på mål mot 3,4 3,0 Skottprecision mot (%) 37% 26% Expected Goals mot 0,82 0,87 Insläppta mål 0,57 1,0 Skillnad mellan xG mot och insläppta mål -0.25 0.13 Måleffektivitet mot (%) 6.2% 8.8% Passningar 547 587 Passningssäkerhet (%) 86% 85% Bollinnehav (%) 59% 64% Återerövrad bollinnehav sista tredjedelen 8,1 5,0

Varför har det blivit så här? Enligt Kasper Spruijt, Data Insights-redaktör på StatsPerform, visar siffrorna inte ett lika tydligt mönster som det kanske verkar, och Hammarbys kris kanske inte är lika allvarlig som den ser ut.

– En stor och viktig del har varit tur, säger Spruijt till FotbollDirekt.

Det återstår att se om Hellberg och kompani lyckas vända tillbaka trenden och få ”turen” tillbaka på sin sida. Nästa chans för Hammarby är borta mot tabelltrean Elfsborg på lördag den 31 maj.