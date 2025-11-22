Efter 30 omgångar kommer IFK Norrköping och Örgryte IS att ställas mot varandra i det allsvenska kvalet.

Då ställs två lag i en negativ formkurva mot varandra.

FotbollDirekt har gjort sitt för att reda ut hur de hamnade där.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades den sista omgången av superettan 2025. Då spelade Örgryte IS lika borta mot Gif Sundsvall och avslutade säsongen med 56 poäng.

Redan innan matchen stod det dock klart att sällskapet från Göteborg kommer att kvalspela mot det tredje sämsta laget i allsvenskan – och matchen mot “Giffarna” skulle således spelas av formell betydelse.

Något som däremot inte är särskilt positivt i ÖIS är att man kommer att gå in i kvalspelet till helgen med en dyster formkurva. Detta då man, på de fem senaste matcherna, har förlorat tre och spelat oavgjort i två av dem.

– Varför vi tar två poäng vet jag inte, det är väl egentligen bara det sista som inte har suttit som det har gjort under resten av säsongen. Då var det stolpe in och nu, mot Kalmar, hade vi en i ribban och en i stolpen. Det har varit mycket sådant på sistone tycker jag, förklarade Noah Christoffersson för FotbollDirekt förra veckan.

”På ett sätt är det skit samma”

Martin Falk. Foto: Bildbyrån

På den andra sidan av tabellen, i allsvenskan, har IFK Norrköping landat in på en 14:e-plats efter en dramatisk slutomgång. Inför den stod det klart att hela tre lag hade chans att säkra en direktplats, kvalplats och nedflyttning.

Då Degerfors besegrade Brommapojkarna borta samtidigt som Öster föll hemma mot Djurgården och Norrköping borta mot IFK Göteborg trillade Växjö-laget ur högstaserien. Degerfors fick i sin tur fira ett säkrat kontrakt och Norrköping kunde pusta ut något då man säkrade en kvalplats.

Precis som Örgryte kommer IFK Norrköping att gå in i den första kvalmatchen med en tråkig resultatrad. På de sex senaste matcherna har man inte lyckats ta en enda poäng och på de 15 senaste matcherna har Östgötalaget endast tagit 14 poäng.

– På ett sätt är det skit samma. Det är två finaler. Två matcher som blir två halvlekar. Sedan om vi vunnit eller förlorat de senaste sex matcherna, det spelar ingen roll. Det är kval nu och ingången i det gör ingen skillnad för oss, sade Norrköpingtränaren Martin Falk till Fotbollskanalen efter förlusten borta mot IFK Göteborg.

Mycket står alltså på spel för båda lagen inför helgens allsvenska kval. Den första matchen spelas den 22 november på Gamla Ullevi och returen spelas den 29 november på Platinum Cars Arena i Norrköping.